Очевидцы: на Гражданском проспекте сбили человека

Пешеход был сбит в зоне регулируемого пешеходного перехода. Фото: Telegram/”ДТП и ЧП. Петербург”

Пешеход был сбит в зоне регулируемого пешеходного перехода. Фото: Telegram/”ДТП и ЧП. Петербург”

О дорожно-транспортном происшествии сообщают петербургские водители в соцсети. Виновником ДТП, по словам свидетелей, стал водитель на сером Hyundai.

О дорожной аварии сообщают очевидцы в группе “ДТП и ЧП. Петербург” в социальной сети в “ВКонтакте” около 19:00. По словам очевидцев, водитель на сером Hyundai сбил пешехода на Гражданском проспекте в Калининском районе Петербурга.

Также сообщается, что пешеход был сбит в зоне регулируемого пешеходного перехода. Какие травмы получил петербуржцев пока не установлено. Также не известно, был ли пешеход госпитализирован. Gazeta.SPb будет следить за развитием событий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что девочку 8 лет и ее маму госпитализировали после ДТП на Софийской.