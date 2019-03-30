Apple не будет выпускать беспроводную зарядку Air Power

Американская компания Apple приняла решение временно отказаться от производства беспроводного зарядного устройства Air Power.

Об этом сообщает интернет-издание TechCrunch, ссылаясь на старшего вице-президента компании по техническим разработкам Вэна Риччо.

Риччо заявил, что для разработки устройства прикладывалось множество усилий, но компании не удалось достичь уровня качества, соответствующего стандартам Apple. Кроме того, Вэн Риччо принес свои извинения тем пользователям, которые ждали появления устройства на рынке.

Также он отметил, что сотрудники компании по-прежнему считают, что технологическое будущее стоит за беспроводными устройствами.

Разработка беспроводного зарядного устройства Air Power была анонсирована уже на презентации iPhoneX в 2017 году.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что названы наиболее стабильные сферы труда в России.