В Петербурге угнали автомобиль у полковника МВД

У сотрудницы правоохранительных органов угнали автомобиль марки «Mitsubishi ASX» прямо из-под окон дома.
Утром 29 марта полковник МВД Светлана Короткова обнаружила пропажу своего автомобиля серого цвета, сообщает Фонтанка. Накануне вечером 46-летняя женщина припарковала машину стоимостью 1,3 миллиона рублей во дворе своего дома, расположенного на улице Доблести.
Автомобиль 2018 года выпуска. Данный кроссовер Светлана Короткова приобрела совсем недавно.
Пострадавшая обратилась к коллегам. Сотрудники правоохранительных органов оперативно начали проводить мероприятия, направленные на розыск автомобиля и задержание преступника.
На данный момент автомобиль не найден. По статистике в Санкт-Петербурге раскрывается один угон из двадцати.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что девочку 8 лет и ее маму госпитализировали после ДТП на Софийской.