В Петербурге угнали автомобиль у полковника МВД

Автомобиль ещё не найден. Фото: Pixabay

Автомобиль ещё не найден. Фото: Pixabay

У сотрудницы правоохранительных органов угнали автомобиль марки «Mitsubishi ASX» прямо из-под окон дома.

Утром 29 марта полковник МВД Светлана Короткова обнаружила пропажу своего автомобиля серого цвета, сообщает Фонтанка. Накануне вечером 46-летняя женщина припарковала машину стоимостью 1,3 миллиона рублей во дворе своего дома, расположенного на улице Доблести.

Автомобиль 2018 года выпуска. Данный кроссовер Светлана Короткова приобрела совсем недавно.

Пострадавшая обратилась к коллегам. Сотрудники правоохранительных органов оперативно начали проводить мероприятия, направленные на розыск автомобиля и задержание преступника.

На данный момент автомобиль не найден. По статистике в Санкт-Петербурге раскрывается один угон из двадцати.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что девочку 8 лет и ее маму госпитализировали после ДТП на Софийской.