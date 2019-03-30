На улице Доблести у полковника полиции угнали Mitsubishi ASX за 1,3 млн рублей

Пока угнанную машину, как и грабителей, найти не удалось. Фото: https://pixabay.com

Пока угнанную машину, как и грабителей, найти не удалось. Фото: https://pixabay.com

После происшествия к поиску угнанного автомобиля 2018 года выпуска были подключены все районные отделы полиции Петербурга.

Правда пока найти угнанную из-под окон личную машину сотрудницы МВД не удалось. Об этом сообщает “Фонтанка” со ссылкой на правоохранительные органы.

С заявлением в полицию полковник полиции Фрунзенского УМВД Светлана Короткова обратилась 30 марта. Она сообщил коллегам, что угон произошел в ночь с 28 на 29 марта. Серая иномарка Mitsubishi ASX за 1,3 млн рублей была украдена неизвестными на улице Доблести.

Были подключены все отделы полиции, патрули вневедомственной охраны. Полицейские совершили поквартирный обход дома Коротковой. Пока угнанную машину, как и грабителей, найти не удалось.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что двое неизвестных избили петербуржца и уехали на его автомобиле.