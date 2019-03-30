Двое неизвестных избили петербуржца и уехали на его автомобиле

В Курортном районе Петербурга правоохранители разыскивают двоих неизвестных, которые избили мужчину и похитили его автомобиль.

Как стало известно Gazeta.SPb, 30 марта в полицию обратился 31-летний гражданин. Он заявил, что он ехал на своем автомобиле «Лада Калина» из Зеленогорска в сторону Петербурга. На пути его остановили и избили двое злоумышленников, после чего скрылись с места происшествия на его автомобиле.

Полицейские обнаружили данную машину в ходе розыска в посёлке Репино возле дома № 32 по улице 2-я Новая. Транспортное средство имело признаки повреждений, как в случае попадания в ДТП,

-сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Потерпевшего госпитализировали. Правоохранители проводят проверку для установления все обстоятельств случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что в Петербурге полиция расследует серию краж дорогих иномарок.