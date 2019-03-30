В Петербурге полиция расследует серию краж дорогих иномарок

В Красносельском районе Петербурга правоохранители проводят расследование дела о кражах дорогостоящих иномарок.

Как стало известно Gazeta. SPb, 29 марта в полицию обратился 32-летний мужчина. Он сообщил, что в ночь с 28 на 29 марта неустановленное лицо совершило кражу принадлежавшего ему автомобиля «Тойота Ленд Крузер». Инцидент произошёл возле дома №4 по Балтийскому бульвару.

Общая сумма ущерба составила 2,7 миллиона рублей, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские проводят мероприятия с целью поиска и задержания злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что в Сясьстрое задержан нетрезвый мужчина, пытавшийся угнать «Мерседес».