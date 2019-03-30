Цена iPhone X в России снизилась до психологической отметки

Цена достигла 55 тысяч рублей. Фото: Pixabay
Цена достигла 55 тысяч рублей. Фото: Pixabay

Несмотря на то, что данная модель топового гаджета по-прежнему остается востребованной, цена iPhone X упала почти вдвое по сравнению со стартом продаж.

В марте этого года цена на гаджет достигла психологической отметки.

На сегодняшний день в магазинах России iPhone Х можно приобрести за 55 тысяч рублей. Данный ценник почти вдвое меньше первоначального. Это обусловлено тем, что на рынке появились новые модели смартфонов от Apple — iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR.

В момент страта продаж iPhone Х нельзя было найти дешевле 80 тысяч рублей.

На данный момент крупные торговые сети предлагают приобрести iPhone Х за цену от 55 до 60 тысяч рублей. Если для покупателя не важен вопрос гарантии, то можно найти данную модель и дешевле.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Apple не будет выпускать беспроводное зарядное устройство Air Power.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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