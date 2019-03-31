В Китае придумали способ борьбы с интернет-зависимостью

Интернет-зависимость - популярное явление по всему миру. Фото: Pixabay
Интернет-зависимость - популярное явление по всему миру. Фото: Pixabay

Большему риску получить зависимость от интернета подвержены подростки, в связи с этим в Китае разработали так называемый «подростковый режим».

По словам сотрудников китайской кибербезопасности, чаще всего зависимость вырабатывается от просмотра коротких роликах на популярных в Китае видеохостингах. Например, Huoshan, Kuaishou и TikTok.

Данным сервисам предложено ввести функцию подросткового режима. Работать это будет следующим образом: при первом входе в приложение за день будет предложено перейти в данный режим. При его включении будет действовать ограничения на контент и время использования видеосервиса.

Это поможет пользователям следить за своими действиями в интернете и благоприятно повлияет на культурную среду в сети.

Новая функция будет тестироваться в Китае уже в июле этого года.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что цена iPhone X в России снизилась до психологической отметки.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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