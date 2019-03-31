В дорожной аварии в Колпино пострадали мужчина и женщина

Автомобиль Hyundai Solaris не пропустил Toyota Camry, когда поворачивал.

В субботу вечером 30 марта в Колпино произошло ДТП, в котором пострадало два человека, сообщили Gazeta.SPb в УГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти 31 марта. Мужчину и женщину госпитализировали.

По данным Госавтоинспекции Петербурга, авария произошла на перекрестке улиц Ижорского батальона и Анисимова. Столкнулись Hyundai Solaris и Toyota Camry: инспекторы сообщают, что водитель Solaris не стал пропускать автомобиль при повороте. В итоге сейчас мужчина 27 лет за рулем Hyundai находится в тяжелом состоянии, а его пассажир, женщина, получила травмы средней тяжести, передают в ГИБДД.

Сейчас дорожные инспекторы уточняют все обстоятельства аварии. Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге угнали машину у полковника МВД.