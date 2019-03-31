На проспекте Народного Ополчения мужчина решил заснуть под машиной на проезжей части

Мужчина был найден возле дома 10 на проспекте Народного Ополчения. Фото: https://vk.com/unreleased_dtp
Мужчина был найден возле дома 10 на проспекте Народного Ополчения. Фото: https://vk.com/unreleased_dtp

Странное место для ночлега зафиксировали местные жители и решили вызвать скорую притомившемуся прохожему.

О происшествии сообщают очевидцы такого странного зрелища в социальной сети “ВКонтакте”. По словам прохожих, мужчина в ночь с 30 на 31 марта решил долго не думать и заснуть прямо под машиной на проезжей части.

Также нашедшие мужчину под машиной жители решили сфотографировать его для отчетности и разместить фото в соцсети. Мужчина был найден возле дома 10 на проспекте Народного Ополчения в Кировском районе Петербурга.

Помимо отчетности не забыли очевидцы и про скорую. Спящему была вызвана машины.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в дорожной аварии в Колпино пострадали мужчина и женщина.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
кировский район происшествие
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