Верховный суд не сомневается в долгах Кехмана

Группу компаний JFC, которую основал Кехман, признали банкротом в 2012 году. Фото: Baltphoto, Павел Долганов

Группу компаний JFC, которую основал Кехман, признали банкротом в 2012 году. Фото: Baltphoto, Павел Долганов

Бизнесмен попросил пересмотреть его задолженность перед БМ-банком в 11 млрд рублей.

Верховный суд не станет пересматривать акт о признании Владимира Кехмана должником БМ-банка (часть ВТБ), сообщает РИА Новости 31 марта. Худрук Михайловского театра Санкт-Петербурга и бизнесмен сомневается в обоснованности задолженности в 11 млрд рублей.

От Кехмана требуют в общем счете около 17 млрд рублей — среди кредиторов бизнесмена Сбербанк, Промсвязьбанк, Пулковская торговая компания и другие. БМ-банку Кехман должен больше, чем всем остальным вместе взятым.

Владимир Кехман основал группу компаний JFC – ее признали банкротом в 2012 году. Кехман проходил по делу о мошенничестве в особо крупных размерах, но расследование прекратили из-за срока давности.

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