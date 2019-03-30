О взятках в университете гражданской авиации Бастрыкину рассказа петербурженка

Жительница северной столице об этом рассказала главе следственного комитета РФ во время приема жителей Петербурга и Ленобласти.
По словам жительницы Петербурга, от студентов при зачислении на заочные отделения сотрудники СПб ГУГА требуют взятки. Тем самым студенты могут на проходить аттестацию и не присутствовать на вступительных экзаменах. О заявлении петербурженки сообщает Следственный комитет России.
Жалобу местной жительницы глава СКР Александр Бастрыкин выслушал на приеме жителей Петербурга и Ленинградской области. Также женщина просила привлечь к ответственности виновных.
На сегодняшний день следователи расследуют уголовное дело в отношении нескольких сотрудников учебного заведения по факту получения взяток.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ФСБ провела обыски в рамках уголовного дела о многомиллионном мошенничестве в Петербургском университете гражданской авиации.