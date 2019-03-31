В Мурино сварщик возле жилого дома нашел тело женщины

На вид женщине было от 30 до 37 лет. На ней была одежда темных оттенок. При этом из-под плаща выглядывал черный пеньюар.

Правоохранительные органы начали расследование по факту обнаружения тела женщины. Об этом сообщает “47news”. Тело было обнаружено сварщиком у дома 7 на Авиаторов Балтики.

Женщина лежала на земле. Она было одета во все черное — брюки, плащ и сапоги. Из-под плаща виднелся черный пеньюар. Куда в таком виде отправился женщина будут выяснять сотрудники полиции. Они начали опрос жителей 19-этажного дома.

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