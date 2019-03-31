В Мурино сварщик возле жилого дома нашел тело женщины

Причины возгорание пока выясняются. Фото: https://pixabay.com
Причины возгорание пока выясняются. Фото: https://pixabay.com

На вид женщине было от 30 до 37 лет. На ней была одежда темных оттенок. При этом из-под плаща выглядывал черный пеньюар.

Правоохранительные органы начали расследование по факту обнаружения тела женщины. Об этом сообщает “47news”. Тело было обнаружено сварщиком у дома 7 на Авиаторов Балтики.

Женщина лежала на земле. Она было одета во все черное — брюки, плащ и сапоги. Из-под плаща виднелся черный пеньюар. Куда в таком виде отправился женщина будут выяснять сотрудники полиции. Они начали опрос жителей 19-этажного дома.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Пулково ночью в охранной будке заживо сгорел сотрудник.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
мурино происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Московском проспекте ради 5-ти iPhone неизвестные били витрины в салоне связи
Пассажиры угнали машину перевозчика, покатались и бросили
Изрезавшего ножом 15-летнего подростка на Коломяжском задержали
Женщина ударила собутыльника ножом в Приморском районе
В Невском районе водителя “Газели” избили из-за 22 коробок табака
На матч “Зенит” — “Оренбург” ждут до 45 тысяч зрителей
В Мурино сварщик возле жилого дома нашел тело женщины
“Зенит” сыграет с “Оренбургом” при закрытой крыше