В Пулково ночью в охранной будке заживо сгорел сотрудник

Причины возгорание пока выясняются. Фото: https://vk.com/emergency_spb
Причины возгорание пока выясняются. Фото: https://vk.com/emergency_spb

Пожар произошел в охранной будке, расположенной возле аэропорта. Мужчина не успел покинуть рабочее место и погиб при пожаре.

Будка размещалась возле парковки воздушной гавани Петербурга. Пожар начался в ночь с 30 на 31 марта. Об этом сообщает “Аварийный Петербург”. Пламя полностью охватило будку.

Как сообщает “Аварийный Петербургу”, пламя слишком быстро охватило будку, и мужчина не успел покинуть помещения. Мужчина погиб при пожаре.

Причины возгорание пока выясняются. Также не сообщается о других пострадавших.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Магнитогорской горит припаркованная у дома машина.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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