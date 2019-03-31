В Пулково ночью в охранной будке заживо сгорел сотрудник

Пожар произошел в охранной будке, расположенной возле аэропорта. Мужчина не успел покинуть рабочее место и погиб при пожаре.

Будка размещалась возле парковки воздушной гавани Петербурга. Пожар начался в ночь с 30 на 31 марта. Об этом сообщает “Аварийный Петербург”. Пламя полностью охватило будку.

Как сообщает “Аварийный Петербургу”, пламя слишком быстро охватило будку, и мужчина не успел покинуть помещения. Мужчина погиб при пожаре.

Причины возгорание пока выясняются. Также не сообщается о других пострадавших.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Магнитогорской горит припаркованная у дома машина.