На Магнитогорской горит припаркованная у дома машина

На место происшествия в Красногвардейском районе Петербурга уже прибыли спасательные службы. Инцидент произошел утром 31 марта.
Как сообщают очевидцы в социальной сети “ВКонтакте”, машина горит у дома на улице Магнитогорская. Информация о возгорании была размещена около 10:45.
Очевидцы сфотографировали горящую машину. Судя по кадрам, пламя охватило всю машину. На место прибыли спасательные службы. Пламя и очаг возгорания пока ликвидируют.
Машина была припаркована возле жилого дома. О пострадавших пока не сообщается.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что горящий “Олимпийский” попал на видео (видео)