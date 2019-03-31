На Магнитогорской горит припаркованная у дома машина

О пострадавших пока не сообщается. Фото: https://vk.com/spb_today
О пострадавших пока не сообщается. Фото: https://vk.com/spb_today

На место происшествия в Красногвардейском районе Петербурга уже прибыли спасательные службы. Инцидент произошел утром 31 марта.

Как сообщают очевидцы в социальной сети “ВКонтакте”, машина горит у дома на улице Магнитогорская. Информация о возгорании была размещена около 10:45.

Очевидцы сфотографировали горящую машину. Судя по кадрам, пламя охватило всю машину. На место прибыли спасательные службы. Пламя и очаг возгорания пока ликвидируют.

Машина была припаркована возле жилого дома. О пострадавших пока не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что горящий “Олимпийский” попал на видео (видео)

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
красногвардейский район происшествие
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