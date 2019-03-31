В Невском районе водителя “Газели” избили из-за 22 коробок табака

Возбуждено уголовное дело. Фото: https://pixabay.com
Возбуждено уголовное дело. Фото: https://pixabay.com

Злоумышленников было двое. Они напали на водителя машины, когда тот выгружал товар, предназначенный для коммерческой фирмы.

Сотрудники полиции начали поиск двоих неизвестных, которые 30 марта около 12:30 у дома на Фарфоровской улице в Невском районе напали на водителя “Газели”. Об это сегодня сообщают сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Злоумышленники напали на водителя, когда тот выгружал товар для коммерческой организации. Злоумышленники напали на мужчину, избили его, украли 22 коробки табачных изделий и скрылись с мест происшествия.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции приняты все необходимые меры к розыску и задержанию злоумышленников.

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Кира Ущевская, Gazeta.SPb
невский район происшествие
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