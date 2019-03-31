Женщина ударила собутыльника ножом в Приморском районе

Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии. Фото: pixabay.com
Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии. Фото: pixabay.com

Пострадавший на 9 лет младше своей знакомой — какие отношения их связывают, в полиции не уточнили.

Женщина порезала ножом своего собутыльника в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД 31 марта.

По данным полиции, конфликт произошел в квартире дома на ул. Королева около часа ночи. Двое жителей Санкт-Петербурга вместе пили алкоголь, но поссорили и женщина схватила ножом и ранила мужчину в грудь и живот. Его увезли в больницу на “Скорой помощи”. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Жительницу Санкт-Петербурга задержали на месте. Какие отношения связывают собутыльников — не уточняется, женщина на 9 лет старше пострадавшего. Сейчас полицейские Приморского района Петербурга возбудили уголовное и взяли с женщину подписку о невыезде, сообщили в МВД Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Мурино нашли тело женщины.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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