Женщина ударила собутыльника ножом в Приморском районе

Пострадавший на 9 лет младше своей знакомой — какие отношения их связывают, в полиции не уточнили.

Женщина порезала ножом своего собутыльника в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД 31 марта.

По данным полиции, конфликт произошел в квартире дома на ул. Королева около часа ночи. Двое жителей Санкт-Петербурга вместе пили алкоголь, но поссорили и женщина схватила ножом и ранила мужчину в грудь и живот. Его увезли в больницу на “Скорой помощи”. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Жительницу Санкт-Петербурга задержали на месте. Какие отношения связывают собутыльников — не уточняется, женщина на 9 лет старше пострадавшего. Сейчас полицейские Приморского района Петербурга возбудили уголовное и взяли с женщину подписку о невыезде, сообщили в МВД Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Мурино нашли тело женщины.