Изрезавшего ножом 15-летнего подростка на Коломяжском задержали

Подростка госпитализировали у дома 17 по Коломяжскому проспекту. Фото: https://pixabay.com
Подростка госпитализировали у дома 17 по Коломяжскому проспекту. Фото: https://pixabay.com

Подросток после происшествия был госпитализирован в тяжелом состоянии. Врачи зафиксировали колотую рану на шее.

О происшествии в полицию сообщили сотрудники медицинского учреждения. Они сказали, что 29 марта к ним был доставлен подросток с тяжелым ранением. У него было зафиксирована колотая рана шеи. Об этом сегодня сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Подростка госпитализировали у дома 17 по Коломяжскому проспекту в Приморском района Петербурга.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан 1997 года рождения, который изобличен в том, что по указанному адресу во время внезапно возникшей ссоры ножом ударил пострадавшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Невском районе водителя “Газели” избили из-за 22 коробок табака.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
приморский район происшествие
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