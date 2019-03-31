Пассажиры угнали машину перевозчика, покатались и бросили

Полицейские нашли похищенную Skoda Rapid на Большой Пороховской.

В Санкт-Петербурге у компании-перевозчика угнали машину, сообщили Gazeta.SPb в полиции города и Ленобласти 31 марта.

По данным полиции, двое мужчин сели в машину Skoda Rapid, которая принадлежала компании-перевозчику, на пр. Передовиков в Красногвардейском районе Петербурга 30 марта. По каким-то причинам водитель-таксист вышел из иномарки — его либо заставили, либо он не подозревал о намерениях злоумышленников; один из пассажиров сел за руль, завел машину и уехал.

Позже машину нашли на Большой Пороховской: злоумышленники покатались и бросили автомобиль. Сейчас в полиции их ищут, сообщили в МВД. Уголовное дело о грабеже в полиции Красногвардейсокго района Петербурга уже возбудили.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге водителя ”Газели” избили за табак.