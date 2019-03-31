На Московском проспекте ради 5-ти iPhone неизвестные били витрины в салоне связи

Сотрудниками полиции приняты все необходимые меры к розыску и задержанию злоумышленников. Фото: https://pixabay.com

Сотрудниками полиции приняты все необходимые меры к розыску и задержанию злоумышленников. Фото: https://pixabay.com

Преступники решили совершить ограбление в салоне связи на Московском проспекте. В результате украли всего 5 гаджетов и скрылись с места происшествия.

На преступление злоумышленники решились 30 марта около 21:40. Об этом сообщают сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сегодня.

Неизвестные ворвались в салон связи, расположенный в доме 216 на Московском проспекте, начали быть витрины и украли в итоге 5 iPhone и с места происшествия скрылись.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции приняты все необходимые меры к розыску и задержанию злоумышленников.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пассажиры угнали машину перевозчика, покатались и бросили.