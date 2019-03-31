У 14-летней девочки на Лиговском украли смартфон

Мужчину задержали полицейские прямо на месте — похищенный телефон вернулся обратно в пальто.

У 14-летней девочки на Лиговском проспекте похитили смартфон, сообщили Gazeta.sPb в МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти. По данным полиции, мужчина вытащил телефон Honor 8x из кармана пальто — видимо, девочка этого не заметила.

Злоумышленник попался полицейским Центрального района Санкт-Петербурга. Его задержали прямо на месте происшествия, телефон отобрали и вернули девочке.

В полиции Петербурге возбудили дело о краже: по нему мужчина может получить штраф до 200 тысяч рублей, исправительные работы или даже тюремный срок — до 5 лет.

Honor 8x стоит в магазинах Санкт-Петербурга около 16 тысяч рублей. Китайские смартфоны приобретают все большую популярность среди жителей СЗФО, но, по данным главных ритейлеров Петербурга, лидерство по-прежнему держат Samsung и Apple.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге неизвестные разбили витрины магазина ради iPhone.