Жительница деревни Большое Рейзино разрезала брюшную полость своему сожителю

Подозреваемой избрана мера пресечения — подписка о невыезде. Фото: https://pixabay.com
Подозреваемой избрана мера пресечения — подписка о невыезде. Фото: https://pixabay.com

Совместное ночное застолье завершилось для немолодого мужчины госпитализацией. В ножевом деле фигурировал и алкоголь.

Поножовщина произошла в Гатчинском районе Ленинградской области. Точное место происшествия, сообщают сегодня сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, это деревня Большое Рейзино.

В субботу около 01:30 в состоянии алкогольного опьянения, да еще после ссоры с сожителем, женщина 1980 года рождения взялась за нож и нанесла ранение брюшной полости своему сожителю 1973 года рождения.

В состоянии средней степени тяжести он был госпитализирован. А вот подозреваемая была задержана. Полиция возбудила уголовное дело. Подозреваемой избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что изрезавшего ножом 15-летнего подростка на Коломяжском задержали.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
Гатчинский район ленобласть происшествие
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