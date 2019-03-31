У жителя Петербурга пропал iPhone – а затем деньги со счета

Один только телефон стоит 90 тысяч рублей — полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Житель Санкт-Петербурга обратился за помощью в полицию Петроградского района Петербурга — у него пропал iPhone, сообщили Gazeta.SPb в МВД Санкт-Петербурга 31 марта. Вероятно, он не просто его потерял — спустя несколько часов со счета мужчины исчезли деньги.

Как сообщили в полиции Санкт-Петербурга, речь идет о пропаже iPhone X – его стоимость владелец оценил в 90 тысяч рублей. С помощью телефона злоумышленникам удалось списать с банковского счета 135 тысяч рублей. Таким образом, общий ущерб составил 225 тысяч рублей, сообщили в МВД Петербурга. Сейчас полицейские Петроградского района Петербурга устанавливают все обстоятельства произошедшего и готовят материалы для уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге неизвестные разбили витрину магазина ради “айфонов”.