В коммуналке на Гатчинской избили мужчину и украли у него телефон

Подозреваемый в избиении задержан. Фото: https://pixabay.com
Подозреваемый в избиении задержан. Фото: https://pixabay.com

Неизвестный вошел в коммунальную квартиру, где в одной из комнат проживал пострадавший. После он избил его и насильно забрал телефон.

Теперь обстоятельства происшествия изучают сотрудники полиции. По информации ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, злоумышленник вошел в квартиру на Гатчинской улице в Петроградском районе Петербурга и избил жильца 1963 года рождения.

Избиения ему показалось мало и неизвестный решил украсть еще и мобильный телефон жильца. Пострадавший был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

После проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали гражданина 1988 года рождения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жительница деревни Большое Рейзино разрезала брюшную полость своему сожителю.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
Петроградский район происшествие
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