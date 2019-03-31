Во Всеволожском районе задержали лжеминера

В субботу 30 марта около 3:45 ночи в службу «112» был произведен звонок с мобильного телефона.

Неизвестный мужчина сообщил о минировании одного из отделений полиции Всеволожского района. Эвакуация не проводилась, был проведен осмотр. Опасных предметов не обнаружено, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Позднее сотрудниками правоохранительных органов у дома 5 в деревне Лупполово был задержан ранее судимый 31-летний мужчина. Задержанный полностью изобличен в том, что позвонил в службу «112» с заведомо ложной информацией из хулиганских побуждений.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Подозреваемый задержан.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что жительница деревни Большое Рейзино разрезала брюшную полость своему сожителю.