В Китае погибло 7 человек из-за взрыва

На востоке Китая произошел взрыв на заводе, жертвами которого стали семь человек и пять получили ранения.

В семь утра по местному времени (2 часа ночи по московскому) на одном из заводов в городском уезде Куньшань провинции Цзянсу, расположенном в восточной области Китая, произошел взрыв одного из транспортных контейнеров, сообщается на официальной странице администрации Куньшань в социальной сети WeChat.

В результате взрыва начался пожар. Во время пожара погибли по меньшей мере семь человек, ещё пятеро получили серьезные ранения.

На данный момент пожар успешно ликвидирован. На месте происшествия ведется работа правоохранительных органов, медиков и местной администрации.

Пострадавшие были госпитализированы в ближайшие медицинские учреждения, где сейчас им оказывают помощь специалисты.

Выясняются причины взрыва, ведется следствие.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржец грозился “взрывать и гасить всех”.