Петербуржец грозился “взрывать и гасить всех”

Мужчину после задержали. Им оказался 50-летний житель города. Действия еще одного злоумышленника приостановили работу банка.

Анонимные звонки в торговые центры Петербурга разбавляют и вот такие действия жителей города. Помимо того, что практически каждый день северную столицу и ее здания эвакуируют — за один день на улицу могут вывести порядка 11 тысяч человек — добавляются и такие “локальные” случаи.

Один из них произошел на проспекте Просвещения в отделении “Сбербанка”. Мужчина грозился взорвать отделение “Сбербанка”. Другой злоумышленник со словами, что всех будет гасить, положит бомбу и у него есть “ствол”, будет взрывать. Об этом он сообщил полиции. Также нетрезвый злоумышленник сообщил, что ненавидит “поганую страну и все продажные”.

Мужчина был задержан, сообщает “Фонтанка” со ссылкой на правоохранительные органы.

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