Мужчина бросил “коктейль Молотова” на выборах в Украине

Порядок на улицах Украины обеспечивают 135 тысяч полицейских. Фото: pixabay.com

Порядок на улицах Украины обеспечивают 135 тысяч полицейских. Фото: pixabay.com

Инцидент произошел в Черниговской области — злоумышленник целился в кабинки для голосования.

В Украине наблюдатели начали сообщать о первых нарушениях на выборах президента Украины — полиция получила свыше 150 обращений. Произошел и действительно опасный инцидент: на участке в Черниговской области мужчина бросил в сторону кабинок для голосования “коктейль Молотова” — бутылку с зажигательной смесью, передает полиция Украины. По предварительной информации никто не пострадал.

Выборы на Украине продлятся до 20:00. Порядок обеспечивают 135 тысяч полицейских, сообщили в МВД Украины.

За первые 3 часа, по данным ЦИК Украины, явка составила свыше 16%. В список избирателей включены свыше 26 млн человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Украине стартовали выборы.