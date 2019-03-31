Мужчина бросил “коктейль Молотова” на выборах в Украине

Инцидент произошел в Черниговской области — злоумышленник целился в кабинки для голосования.
В Украине наблюдатели начали сообщать о первых нарушениях на выборах президента Украины — полиция получила свыше 150 обращений. Произошел и действительно опасный инцидент: на участке в Черниговской области мужчина бросил в сторону кабинок для голосования “коктейль Молотова” — бутылку с зажигательной смесью, передает полиция Украины. По предварительной информации никто не пострадал.
Выборы на Украине продлятся до 20:00. Порядок обеспечивают 135 тысяч полицейских, сообщили в МВД Украины.
За первые 3 часа, по данным ЦИК Украины, явка составила свыше 16%. В список избирателей включены свыше 26 млн человек.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Украине стартовали выборы.