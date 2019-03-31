Жители Украины сегодня выбирают президента страны

За порядком на улицах следят 135 тысяч полицейских. Фото: pixabay.com

За порядком на улицах следят 135 тысяч полицейских. Фото: pixabay.com

С 8 утра до 8 вечера для украинцев работают около 30 тысяч участков — но в России их нет.

Сегодня 31 марта в Украине проводят выборы президента страны: в 08:00 по местному времени для голосования открылось примерно 30 тысяч избирательных участков. Голосование закроют в 20:00.

В списках избирателей записаны свыше 29 млн человек, они могут отдать свои голоса за 39 кандидатов. Среди претендующих на пост главы государства — Юлия Тмиошенко, президент Петр Порошенко, Владимир Зеленский, которого считают фаворитом этого сезона, и другие.

Наблюдателей на выборах из России нет, избирательные участки в России ликвидировали еще в конце декабря 2018 года. Из соседних стран прибыло около 2 тысяч наблюдателей.

МВД Украины, как сообщили в ведомстве, находится в состоянии повышенной готовности на случай беспорядков. Сегодня на улицах безопасность будут обеспечивать 135 тысяч полицейских.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Словакии на выборах впервые победила женщина.