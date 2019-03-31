Президентом Словакии впервые станет женщина

Официально результаты голосования объявят в полдень в воскресенье. Фото: pixabay.com

Официально результаты голосования объявят в полдень в воскресенье. Фото: pixabay.com

Зузана Чапутова набрала 58% голосов при явке в 41% об общего числа избирателей.

В Словакии подводят итоги голосования на выборах президента страны: по результатам подсчета, 58,38% голосов отдали за адвоката Зузану Чапутову, сообщает Статуправление Словакии 31 марта. Оппонент Марош Шефчович получил 41,62% голосов. Явка составила 41% от общего числа избирателей.

Шефчович признал поражение после обработки результатов на 60% участках и послал Чапутовой цветы. Будущего президента поздравил и нынешний: Андрей Киска приехал в Братиславу специально для этого из Полпрады. Его полномочия истекают 15 июня — тогда Чапутова и начнет работу.

Зузана Чапутова (род. 1973) родом из Братиславы, имеет юридическое образование, является одним из основателей и зампредом партии “Прогрессивная Словакия”.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Порошенко и Зеленский проигнорировали дебаты.