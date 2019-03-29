Порошенко и Зеленский проигнорировали предвыборные дебаты

Тимошенко считает, что у оппонентов не хватило храбрости явиться. Фото: https://www.tymoshenko.ua/ru/

Тимошенко считает, что у оппонентов не хватило храбрости явиться. Фото: https://www.tymoshenko.ua/ru/

Кандидаты в президенты не нашли время на участие в шоу. На программу пришла только Тимошенко.

Об этом стало известно сегодня, 29 марта. Эфир с наиболее рейтинговыми претендентами на президентский пост должен был состоятся в последний день агитации. На него пригласили только Порошенко, Зеленского и Тимошенко. Так как мужчины-политики не явились, студию также покинул кандидатка в лидеры Украины. Она отметила, что ей жаль. Тимошенко перед уходом отметила, что осталась бы, не будь у нее других дел.

«Я имею сейчас много организационных вопросов», — заявила она.

При этом политик отметила, что всегда готова ответить на вопросы украинцев.

Напоминаем, что важный выбор граждане Украины сделают уже 31 марта. Всего до выборов допущены 39 человек. Сейчас лидирующие позиции занимает Владимир Зеленский, передает РИА Новости.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Порошенко заявил, что Путин его главный оппонент на выборах.