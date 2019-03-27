Порошенко заявил, что Путин его главный оппонент на выборах

Действующий президент Украины Петр Порошенко в эфире одной из программ украинского телевидения сообщил, что своим главным оппонентом считает президента России Владимира Путина.

Данное заявление Петр Порошенко сделал, когда давал комментарии относительно сегодняшних рейтингов кандидатов в президенты Украины на предстоящих выборах.

Выборы состоятся уже 31 марта. На пост президента Украины претендуют 39 кандидатов. На данный момент первое место среди всех занимает шоумен Владимир Зеленский.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Владимир Зеленский рассказал за что готов встать на колени перед Владимиром Путиным. Его фразу, сказанную в 2014 году, припомнила ведущая телепередачи с просьбой дать комментарии. Он воспроизвёл цитату полностью: «Я сказал: я готов стать даже на колени, только не ставьте на колени Украину».