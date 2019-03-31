Ученые нашли доказательства гибели динозавров от метеорита

Палеонтологи обнаружили ранее неизвестное «кладбище динозавров».

Доисторические животные погибли от цунами, после падения астероида, уничтожившего 75% жизни на Земле около шестидесяти шести миллионов лет назад.

Это не просто еще одно скопление окаменелостей. Сцена, обнаруженная палеонтологами в Северной Дакоте (США), в месте, известном сегодня как формация Hell Creek («Адский ручей»), говорит о внезапном «конце света» для динозавров.

Окаменелости на Адском ручье ученые находили еще в начале прошлого века. Но доказать, что все доисторические организмы погибли одномоментно и гибель была массовой, удалось только в этом году.

Окаменелые рыбы, растительность, млекопитающие, насекомые, морские рептилии и даже часть трицератопса лежат вперемешку друг на друге. Как считают проводившие раскопки ученые, все они погибли в результате мощного цунами, вызванного падением гигантского астероида.

По словам ученых, это первое найденное свидетельство почти одномоментной массовой гибели крупных форм жизни в результате природной катастрофы.

«Ни на одном другом пограничном участке конца мелового периода на Земле вы не можете найти такую коллекцию, состоящую из большого числа видов, представители которых погибли в одно и то же время, на одном и том же месте, — рассказали ученые изданию The DailyMail. — Это как музей конца мелового слоя толщиной в полтора метра».

Исследователи предполагают, что цунами обрушилось на формацию Адский ручей (в меловой период здесь было внутреннее море) в течение 10 минут после удара астероида по полуострову Юкатан, около 66 миллионов лет назад. Они были вызваны землетрясением магнитудой 10 или 11 баллов. Последовали, как минимум, две массивные волны.

Все это время поверхность бомбардировали смертоносные стеклянные шарики, называемые тектитами. Они падали с неба, словно крошечные баллистические ракеты, летящие со скоростью коло 400 километров в час. Окаменелости показывают, что тектиты били по поверхности в течение 10-20 минут после первой волны и перед вторым ударом. В итоге они фактически засыпали древние живые организмы.

Вторая волна цунами запечатала кладбище слоем богатой иридием глины — материала, который редко встречается на Земле, но часто встречается в астероидах и кометах.

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