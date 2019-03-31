ДТП на Комсомольской площади: Kia смяла Daewoo

В Кировском районе Петербурга в воскресенье произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

По данным очевидцев, cегодня, 31 марта, около 16 часов дня на Комсомольской площади столкнулись автомобили марки «Kia» и «Daewoo».

На фотографиях, выложенных в Сети видно, что авария произошла прямо посередь пешеходного перехода. В результате ДТП обе машины оказались помятыми.

Информации о пострадавших не поступало.

Отмечается, что это уже вторая авария на этом участке за последние два дня.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что водитель, устроивший смертельное ДТП на Невском, был пьян и в наркотическом опьянении.

Водителя, устроившего смертельное ДТП в субботу утром, 30 марта, на Невском проспекте проверили в больнице. Медиками Мариинской больницы было установлено, что водитель автомобиля марки «Genesis» сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и не мог собой управлять.