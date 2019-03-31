Из канала Грибоедова достали тело женщины

Сегодня, 31 марта, неподалеку от Мариинского театра спасатели вытащили тело неизвестной женщины из воды канала Грибоедова в Санкт-Петербурге.

Спасти пострадавшую не предоставлялось возможности.

Личность женщины на данный момент не установлена. На вид ей около 40 лет. Одета погибшая была в зеленую куртку и красный шарф.

По предварительной информации, женщину видели горожане накануне вечером на Харламовом мосту, сообщает Фонтанка.

Сотрудники оперативных служб достали тело погибшей из воды рядом с домом 119 по набережной канала Грибоедова.

Причины и обстоятельства смерти женщины на данный момент неизвестны. Личность погибшей устанавливается. Подробности произошедшего уточняются.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что спасатели окончательно прекратили поиски утонувшего 10-летнего Миши Сидорова.