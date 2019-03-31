Из канала Грибоедова достали тело женщины

Сегодня, 31 марта, неподалеку от Мариинского театра спасатели вытащили тело неизвестной женщины из воды канала Грибоедова в Санкт-Петербурге.
Спасти пострадавшую не предоставлялось возможности.
Личность женщины на данный момент не установлена. На вид ей около 40 лет. Одета погибшая была в зеленую куртку и красный шарф.
По предварительной информации, женщину видели горожане накануне вечером на Харламовом мосту, сообщает Фонтанка.
Сотрудники оперативных служб достали тело погибшей из воды рядом с домом 119 по набережной канала Грибоедова.
Причины и обстоятельства смерти женщины на данный момент неизвестны. Личность погибшей устанавливается. Подробности произошедшего уточняются.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что спасатели окончательно прекратили поиски утонувшего 10-летнего Миши Сидорова.