Поиски утонувшего Миши Сидорова окончательно прекращены

Поиски утонувшего в Неве 20-летнего Миши Сидорова не обернулись успехом. Тело мальчика не нашли.

Водолазы и спасатели долго вели поисковые работы. На протяжении нескольких дней сотрудники службы спасения пытались отыскать тело Миши Сидорова, однако сегодня поиски были прекращены. Площадку у дома 131 по проспекту Обуховской Обороны покинули водолазы и спасатели.

Ребенок утонул в первый день весенних каникул – 25 марта. Они с товарищем вышли на тонкий лед Невы и провалились. Одного мальчика удалось спасти и вовремя госпитализировать. Тело второго не найдено до сих пор. Спасатели предполагают, что его унесло сильным течением реки.

По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщили Gazeta.SPb в Следственном комитете России.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что 26 марта тело утонувшего Миши Сидорова временно перестали искать в Неве.