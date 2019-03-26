Тело утонувшего Миши перестали искать в Неве

Спасатели приостановили операцию и пока не решили, продолжат ли они поиски в среду.

Сегодня, 26 марта, весь день сотрудники МЧС не теряли надежду и верили, что смогут отыскать тело Миши Сидорова. Всего ими было совершено 12 погружений и обследовано почти три тысячи квадратных метров. Специалисты почти уверены, что из-за сильного течения труп унесло в Невскую губу. Спасатели не могут искать там, так как вода до сих пор скованна льдами.

Пока что эксперты не говорят, продолжат ли они нырять в Неву завтра, 27 марта. Они решат уже утром, основываясь на погодных условиях.

Напоминаем, что ребенок утонул 25 марта. Миша Сидоров вместе с другом вышли на тонкий лед и провалились. Товарищ погибшего спасся, а Мише повезло меньше.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что после гибели ребенка в Неве возбуждено дело.