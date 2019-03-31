В Петербурге прошел митинг в защиту Пулковской обсерватории

Пулковская обсерватория. Фото: wikimedia.org
Пулковская обсерватория. Фото: wikimedia.org

В Пулковском парке Санкт-Петербурга закончился санкционированный митинг в защиту обсерватории, которая может прекратить работу в связи с возведением по соседству жилкомплекса.

Сознательные и неравнодушные к ситуации петербуржцы сегодня, в воскресенье, 31 марта, вышли на акцию протеста с плакатами «Хватит уничтожать науку», «Нет стройке в научной зоне», «Планетоград — снести. Пулковскую обсерваторию — спасти» и др.

Не смотря на дождливую погоду, в митинге в Пулковском парке принимало участие порядка 100 -150 человек, сообщают региональные СМИ. За соблюдением порядка на акции следили сотрудники полиции. Мероприятие прошло мирно и без столкновений с правоохранительными органами.

Отметим, что Пулковская обсерватория находится в Списке всемирного наследия под охраной ЮНЕСКО.

Ранее в Gazeta.SPb писала, что жители Петербурга вышли на митинг с требованиями не закрывать обсерваторию и прекратить строительство жилого комплекса “Планетоград”, который портит облик и будет мешать дальнейшей работе научного центра.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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