Защитники Пулковской обсерватории сегодня проведут митинг в Пулковском парке

Как сообщают организаторы, митинг был согласован ранее. Всех желающих принять участие ждут в парке к 14:30.

Также организаторы просят не путать место сбора. В тот раз митинг пройдет не на территории обсерватории, а в Пулковском парке. Участники вновь выйду с требованиями не закрывать обсерваторию и прекратить строительство жилого комплекса “Планетоград”, который портит облик и будет мешать дальнейшей работе научного центра.

Стоит напомнить, что объемы строительства комплекса уже сократили в пять раз. Однако это не устраивает активистов. Сокращение строительства — это не выход, считают активисты. Даже один дом, запланированный в проекте, навсегда испортит вид. Помимо этого, территория — это память, где проходили бои, где на подступах к Ленинграду гибли его защитники.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сокращение застройки у Пулковской обсерватории — это не выход. Активисты выходят на митинг с телескопами и претензиями.