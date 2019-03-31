В Киеве эвакуировали 150 человек из гостиницы

Сегодня, 31 марта, гостиницу «Украина», расположенную в столице страны Киеве, пришлось эвакуировать из-за сообщения о её минировании.

Информация о минировании гостиницы пришла из неизвестного источника в правоохранительные службы Украины.

Национальная полиция Киева сообщает, что по факту вызова оперативно выехали специалисты профильных служб с целью проверки объекта и прилагающийся к нему территории.

На данный момент из гостиницы эвакуировали порядка 150 человек.

Информация о достоверности заявления о минировании уточняется.

Сегодня, 31 марта 2019 года, на Украине проходят президентские выборы. Голосование длится весь день и закончится в 20:00 по местному времени. В выборах участвует рекордное количество кандидатов – 39 человек.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ЦИК Украины объявил первые результаты по явке на выборы — 16%.