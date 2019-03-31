ЦИК Украины объявил первые результаты по явке на выборы

Сегодня, 31 марта, на Украине проходят выборы президента. На пост главы страны претендует 39 кандидатов.

По информации на 11:00 явка на выборы президента Украины составила порядка 16%. Об этом сообщается на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Украины (ЦИК).

Однако в эти данные не входит информация о явке на выборы, которые проводятся на закрытых избирательных участках, а также не учитываются данные некоторых округов нескольких областей Украины, сообщает информационное агенство Regnum.

По информации, предоставленной ЦИК на данный момент, в Кировоградской области активность избирателей самая высокая – 21,62%. В то же время самая низкая явка была зафиксирована в Закарпатской области – 7,95%.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге 24 марта прошел митинг «За свободные выборы».