В Петербурге прошел митинг «За свободные выборы»

Митинг длился примерно 1,5 часа. Фото: соцсети
Митинг длился примерно 1,5 часа. Фото: соцсети

В воскресенье, 24 марта, участники собрались на площади Ленина у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге и находились там всего около полутора часов.

В Смольном проведение митинга согласовали с первого же раза. Этот факт нелогично не вяжется с громким названием мероприятия «Петербургу – свободные выборы», учитывая полное спокойствием властей и мирное разрешение на проведение митинга.

Однако меры безопасности, как обычно, приняты серьезные: участников на площади Ленина ожидал забор, несколько десятков сотрудников правоохранительных органов и металлодетекторы. Двое человек были задержаны.

Участников собралось порядка 350 человек (по данным ГУ МВД), корреспондент «Невских Новостей» сообщает о примерно 200 человек на мероприятии.

Длился митинг около полутора часов. Участники обсуждали предстоящие выборы губернатора, а также муниципальные выборы.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что эксперты назвали митинг КПРФ на площади Ленина “политическим цирком”.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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