Эксперты назвали митинг КПРФ на площади Ленина “политическим цирком”

По некоторым данным, на площадь пришли порядка 500 человек. Фото: https://vk.com/mbknorthwest

По некоторым данным, на площадь пришли порядка 500 человек. Фото: https://vk.com/mbknorthwest

Такой статус собранию дали в связи с критикой собравшихся Центризбиркома, который отказал Павлу Грудинину в депутатском мандате.

Митингующие собрались в Петербурге на площади Ленина накануне днем. По некоторым данным, на площадь пришли порядка 500 человек. Требования у всех были разные, но основной тон митинга был посвящен защите социально-экономических прав граждан. Некоторые эксперты после назвали митинг “политическим цирком”, поскольку собравшиеся открыто критиковали Центризбирком. Об этом пишет издание “ПолитРоссия”

Некоторые участники акции, отмечает издание, решили использовать публичное мероприятие для безосновательной критики Центризбиркома, который отказал Павлу Грудинину в депутатском мандате. Причиной отказа стало сокрытие директором Совхоза имени Ленина информации о наличии у него оффшоров за рубежом, что является нарушением.

Напомним, утром 23 марта, около 12:00, в Петербурге на площади Ленина собрались митингующие — представители парии КПРФ. Собравшиеся требуют отмены повышения пенсионного возраста, снижения цен и тарифов ЖКХ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что суд признал решение КПРФ передать мандат Грудинину незаконным.