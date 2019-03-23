Московский суд признал решение КПРФ передать мандат Грудинину незаконным

Решение президиума ЦК КПРФ о передаче вакантного мандата депутата Госдумы бывшему кандидату в президенты РФ Павлу Грудинину признан неправомерным. Такое решение огласил суд Москвы 22 марта.

Как сообщает КоммерсантЪ со ссылкой на главу юридической службы Вадима Соловьева, суд обнародовал лишь резолютивную часть решения.

Мы пока не знаем на что именно сослался суд. Но истец Борис Иванюженков указывал, что партия передала мандат подмосковной региональной группе, сформированной партией на думских выборах 2016 года,

— пояснил Соловьев.

Отмечается, что столичный суд вынес решение по заявлению бывшего кандидата в депутаты Госдумы от коммунистов Бориса Иванюженова, который был шестым на выборах в 2016 году. Таким образом, он посчитал, что обладает приоритетным правом на мандат перед Грудининым, который шел девятым.

Истец написал, что его никто не просил отказываться от мандата.

Эта трактовка, по мнению Соловьёва, неверна и её будут обжаловать в Мосгорсуде.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что митинг КПРФ собрал 500 человек в Петербурге.