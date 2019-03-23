Митинг КПРФ собрал 500 человек в Петербурге

Митингующие выступали за отмену повышения пенсионного возраста, понижения налогов и платы за ЖКХ. Фото: "Северо-Запад. МБХ Медиа"

Митингующие выступали за отмену повышения пенсионного возраста, понижения налогов и платы за ЖКХ. Фото: "Северо-Запад. МБХ Медиа"

В партии рассчитывали на поддержку около 1,5 тысячи горожан.

Субботний митинг в защиту прав граждан в Санкт-Петербурге собрал, по оценкам наблюдателей, около 500 человек, сообщает администрация Калининского района Петербурга. Митинг организовала КПРФ: как сообщили в партии, предполагалось, что на встречу придет до 1,5 тысячи горожан. Смольный утвердил акцию, однако организаторы акции сообщили в соцсетях, что количество полицейских превысило число активистов в 2 раза. Тем не менее, акция прошла спокойно, о задержаниях не сообщали.

Митингующие собрались на площади Ленина Санкт-Петербурга и выступили с требованиями отменить повышение пенсионного возраста, понизить налоги и плату за ЖКХ. На акции выступил депутат “Партии Роста” Максим Резник и преподаватель Академии управлении городской средой Юлия Маркова.

В Москве прошла аналогичная акция — на ней собралось около 2,5 тысяч, передает полиция Москвы, тогда как заявлено было вдвое больше.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что митинг на площади Ленина закончился.