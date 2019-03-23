Субботний митинг коммунистов на площади Ленина завершился

Участники требовали отмены повышения пенсионного возраста, снижения цен и тарифов ЖКХ.

Митинг на площади Ленина начался утром 23 марта. Мероприятие было согласовано ранее. В первые минуты митинга, сообщили в группе “Северо-Запад МБХ медиа” в социальной сети “ВКонтакте”, число полицейских превышало количество митингующих в два раза.

На митинге выступила преподаватель Академии градостроительства и печати Юлия Маркова, которую уволили за том, что она заявила о пропаже денег из Фонда оплаты труда петербургских колледжей.

Также митинг, организованный КПРФ, прошел в Пскове. На него вышли около 1,5 тысячи человек. Полицейские на акции задержали одного активиста. Сообщается, что организаторам удалось собрать 1300 подписей против строительства “Титан-Полимера”.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на площади Ленина проходит митинг партии КПРФ. Участники требуют отмены повышения пенсионного возраста, снижения цен и тарифов ЖКХ.