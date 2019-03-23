На площади Ленина проходит митинг партии КПРФ. Участники требуют отмены повышения пенсионного возраста, снижения цен и тарифов ЖКХ

В начале митинга число полицейских превышает количество митингующих в два раза. Фото: “Северо-Запад МБХ медиа”/vk.com

В начале митинга число полицейских превышает количество митингующих в два раза. Фото: “Северо-Запад МБХ медиа”/vk.com

Митинг на площади Ленина начался утром 23 марта. Мероприятие было согласовано ранее. На данный момент число полицейских превышает количество митингующих в два раза.

Утром 23 марта, около 12:00, в Петербурге на площади Ленина собрались митингующие — представители парии КПРФ. Собравшиеся требуют отмены повышения пенсионного возраста, снижения цен и тарифов ЖКХ.

На митинге, сообщают в группе “Северо-Запад МБХ медиа” в социальной сети “ВКонтакте” выступит преподаватель Академии градостроительства и печати Юлия Маркова, которую уволили за том, что она заявила о пропаже денег из Фонда оплаты труда петербургских колледжей.

Отмечается, что в начале митинга число полицейских превышало количество митингующих в два раза.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что суд Петербурга проверит закон о митингах.