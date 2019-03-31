От торнадо в Китае пострадало 18 детей

Сегодня днем, 31 марта 2019 года, в провинции Хэнань в центральном Китае возникло внезапное торнадо.

Информацию о данном происшествии сообщила местная администрация региона.

Торнадо задел одну из детских игровых площадок и сильным порывом ветра снесло батут, на котором находились дети. В результате происшествия 18 детей получили травмы различной степени тяжести. Подробности уточняются.

На место происшествия для оказания квалифицированной медицинской помощи прибыли специалисты. На данный момент более подробной информации нет в открытом доступе.

Торнадо обрушился в середине воскресенья на уезд Юйчэн внезапно. По предварительным данным, больше пострадавших нет.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Киеве эвакуировали 150 человек из гостиницы «Украина» из-за сообщения о минировании от неизвестного мужчины.