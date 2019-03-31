Охотника за детьми-геями проверит центр по противодействию экстремизму

Фото: Рixabay
Фото: Рixabay

Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти начнет проверку деятельности активиста Тимура Булатова, который выступил с намерением выявлять пропаганду гомосексуализма среди детей и подростков.

Об этом сообщает телеканал «360».

С запросом о деятельности Булатова к сотрудникам ведомства обратился эксперт Межрегионального центра прав человека Никита Томилов.

Ранее активист сделал заявление о готовности выявлять несовершеннолетних, которые, по его мнению, стали жертвами пропаганды гомосексуализма. Булатов искал в социальных сетях профили детей, в которых были размещены публикации с символикой ЛГБТ, а потом отправлял собранные данные в школы и правоохранительным структурам.

Ранее в Gazeta.SPb писала, что ЛГБТ-активисты не смогли отстоять в Смольнинском райсуде право на гей-парад.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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