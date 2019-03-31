Представительство S7 подтвердило гибель Филёвой в авиакатастрофе в Германии

Наталья Филева была на борту потерпевшего крушение самолёта Фото: Twitter.com

Наталья Филева была на борту потерпевшего крушение самолёта Фото: Twitter.com

В пресс-службе авиакомпании подтвердили информацию о том, что совладелец S7 55-летняя Наталья Филева погибла в авиакатастрофе в Германии.

Как сообщают Ведомости со ссылкой на представительство авиакомпании, на борту частного бизнес-джета были супруга Владислава Филева Наталья и ее отец.

Команда холдинга S7 Group выражает глубочайшие соболезнования семье и близким. Образ Наталии Валерьевны как яркого неравнодушного лидера и прекрасного человека навсегда останется в памяти сотрудников, это невосполнимая утрата для всего коллектива,

– цитируются слова компании.

Наталья Фалиева родилась в городе Новосибирск. Она получала образование в Новосибирском электротехническом институте и Новосибирском институте народного хозяйства. Кроме того, она состоит в рейтинге Forbes, как одна из самых богатых российских бизнесменов.

Авиакомпания S7 Group принадлежит Филевой и ее мужу Владиславу Филеву. Она является крупнейшим частным авиационным холдингом России.

Напомним, что крушение частного лайнера, следовавшего во Франкфурт, произошло вечером 31 марта. Некоторые СМИ писали, что на борту также находился владелец российской авиакомпании Владислав Филев. Однако эту информацию опроверг официальный источник.

Ранее Gazeta. SPb писала о том, что в авиакатастрофе в Германии погибла акционер S7 Наталья Филева.